Victoria Villarruel denunció que no fue invitada a la misa de León XIV

La vicepresidenta Victoria Villarruel afirmó que el Gobierno no la invitó a la histórica misa encabezada por el papa León XIV en el Monumento de los Españoles, por lo que volvió a subir la tensión con el mandatario Javier Milei y abrió otro capítulo de roces y enfrentamientos.

Villarruel denunció en la red social X que no recibió la invitación para asistir a la ceremonia, de la cual formaron parte dos millones y medio de fieles. "Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad. Pero me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana", aseveró.

Por su parte, el jefe de Estado ocupó el sector asignado para los funcionarios del Gobierno y el Congreso, donde se abrazó con el canciller Pablo Quirno y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, durante el habitual saludo de la paz luego de la misa en el barrio porteño de Palermo. La ausencia de la vicepresidenta se encuentra distanciada de Milei desde 2024 y mostró su desacuerdo en varias oportunidades con el rumbo de la administración libertaria.

En tanto, previamente Villarruel había presenciado el discurso del Sumo Pontífice en el Palacio Libertad, el cual elogió en diálogo con la prensa. "Estamos muy felices. Hizo un discurso delicado y acorde a la difícil realidad económica y política de la Argentina. No creo que haya tenido críticas. Hace falta unidad nacional", remarcó.