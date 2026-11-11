Se llevó a cabo la 16° edición de ExpoFuturo

Expofuturo 2026

La muestra reúne a más de 30 instituciones de Educación Superior de gestión estatal y privada y a más de 24 establecimientos de Formación Profesional. Son más de 1500 las carreras existentes en Salta a través de universidades, institutos de nivel superior y de formación en oficios.

Entre las universidades participantes se encuentran la Universidad Nacional de Salta (UNSa) la Universidad Católica de Salta (UCASAL) y la UPATECO. También están presentes instituciones que ofrecen carreras a distancia, como Kennedy, Morón, UCES, Blas Pascal, Siglo 21 y FASTA.

A la propuesta educativa se suma la Escuela de Emprendedores de la Municipalidad de Salta, que acerca herramientas para quienes desean iniciar o fortalecer un emprendimiento. Asimismo, participan instituciones vinculadas a la defensa y la seguridad, como el Colegio Militar de la Nación, el Servicio Penitenciario de la Provincia, la Policía de Salta, Gendarmería Nacional y la Armada Argentina.

La convocatoria presencial está destinada a más de 27.000 estudiantes de los dos últimos años de 197 instituciones secundarias de gestión estatal y privada, escuelas técnicas y establecimientos de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA) de Salta Capital, Cerrillos, Rosario de Lerma, La Caldera y General Güemes.