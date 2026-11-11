Mañana habrá un "Encuentro de Bandas" en la Casona de Castañares

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Cultura Activa, invita a la comunidad a participar de una nueva edición del “Encuentro de Bandas de Música Institucionales”, una propuesta que busca acercar las distintas expresiones musicales a vecinos y estudiantes, promoviendo el intercambio y el reconocimiento del trabajo que realizan estas agrupaciones.

Durante la mañana, el público podrá disfrutar de las presentaciones de la Banda Municipal “25 de Mayo” y la Banda de Música de la Policía de Salta “Santa Cecilia” y la Banda de Música del Servicio Penitenciario “Virgen del Carmen”.

La jornada contará también con la presencia de escuelas invitadas, que podrán acercarse a conocer estas formaciones musicales y disfrutar de sus interpretaciones en vivo.

El encuentro se realizará el viernes 13 de noviembre, de 9 a 12 horas, en la Casona Histórica de Castañares, ubicada en avenida Bernardo Houssay s/n, con entrada libre y gratuita.