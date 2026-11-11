El Centro de Adopciones "Matías Nicolás Mancilla" conmemoró sus 10 años con un emotivo acto

La Municipalidad conmemoró el 10° aniversario del fallecimiento de Matías Nicolás Mancilla, un joven que arriesgó su vida intentando salvar a un perro que se ahogaba en el canal Roberto Romero un día de tormenta con abundante caída de agua de lluvia y en cuyo honor el Centro de Adopciones lleva su nombre.

En la oportunidad, se desarrolló un sencillo pero emotivo acto que contó con la presencia de los padres de Nicolás. También concurrió el intendente, Emiliano Durand. Pablo Díaz, director general del Centro de Adopciones, manifestó que “esta fecha está muy cargada de emociones para todos los que aman a los animales, por eso en cada aniversario recordamos a este joven en particular, pero también fortalecemos el compromiso por el bienestar animal”.

“En este aniversario recordamos a Nicolás con un acto junto a sus padres y a protectores”, remarcó el funcionario quien también detalló que “descubrimos una placa en honor a él y un mural para representar a los perritos que sufren maltrato o abandono y buscan una nueva oportunidad”.

Los padres de Nicolás, Noemí y Fernando, expresaron que “si bien las heridas van cicatrizando con el paso del tiempo el recuerdo es permanente y siempre que llega esta fecha lo recordamos con mucho amor, porque él era amor y se desvivía por los animalitos, tanto así que sacrificó su vida por querer salvar a otra”.

“Estamos muy felices que siempre lo recuerden y por los actos que le hacen en su memoria todos estos años, es increíble que ya se cumplan 10 desde su partida, pero su legado sigue vivo en cada adopción y en cada muestra de cariño hacia los animales”, remarcó Fernando.

Es importante destacar que, desde el inicio de la gestión ya se llevan concretadas 700 adopciones, tanto desde el propio Centro de Adopciones ubicado en la avda. Gato y Mancha S/N como en las jornadas externas que se realizan en la ciudad.