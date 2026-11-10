Gran expectativa en Córdoba por la llegada de León XIV

El Papa León XIV llegará este martes a Córdoba para encabezar una misa multitudinaria en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), tras el comienzo de una vigilia que convoca a miles de peregrinos y exige un amplio operativo de seguridad, tránsito y transporte a escala provincial.

La convocatoria comenzó este lunes a las 18, cuando se habilitó el ingreso por los accesos norte y sur del predio. Una hora más tarde arrancó la Vigilia Joven, con actuaciones de Jairo, Jorge Rojas, Magui Olave y Q' Lokura, junto con otras propuestas artísticas y pastorales previstas.

De acuerdo con el cronograma oficial, el avión que traslada al pontífice aterrizará a las 9 en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, desde donde se dirigirá directamente a FAdeA para saludar a los asistentes y celebrar la misa central, prevista para las 10, ante los peregrinos que pasaron la noche en el lugar.

Una vez terminada la misa, el pontífice recorrerá parte de la ciudad en cápsula y papamóvil, con un saludo desde el balcón del Arzobispado previsto para las 11:45. A las 15:15 participará de un encuentro en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción y luego emprenderá el regreso a Buenos Aires a las 16:55.