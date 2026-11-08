Ya se notificaron más de 6 mil casos de bronquiolitis en Salta
El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 42, comprendida entre el 18 y el 24 de octubre.
Virus respiratorios
En la última SE, en Salta se notificaron 93 casos de bronquiolitis, totalizando 6492 casos en lo que va del año.
Se trata de una infección respiratoria aguda, que ocurre con mayor frecuencia en épocas de baja temperatura y afecta mayormente a neonatos y bebés menores a los dos años de vida. Puede ser causada por distintos virus, el más común es el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).
Esta patología afecta a las vías aéreas pequeñas, provoca distintos grados de dificultad para respirar y se manifiesta con agitación, tos, decaimiento, dificultad para alimentarse o dormir.
Desde 2024, se incorporó al Calendario Nacional de Vacunación, una dosis única, obligatoria y gratuita, que se da a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación, con la finalidad de brindar inmunidad al feto contra el VSR, que se extiende hasta los seis meses de vida.
Además, hasta la SE 42, se registraron siguientes infecciones respiratorias agudas:
· Enfermedades Tipo Influenza: 431 casos – Acumulado: 26.751
· Neumonía: 107 casos – Acumulado: 7152
· COVID-19: No hubo nuevos casos - Acumulado: 23
El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, dijo que, en la última semana epidemiológica hubo 36 pacientes hospitalizados, de los cuales uno ha requerido internación en cuidados intensivos.
Además, afirmó que no se registraron nuevas defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. El acumulado de fallecimientos es de 2.
Enfermedades inmunoprevenibles
· No se han notificado nuevos casos de coqueluche. Acumulado: 5 casos.
· Se registró 1 nuevo caso de varicela. El acumulado anual es de 385.
· No se han notificado nuevos casos de parotiditis. Acumulado: 13 casos
· No hubo casos de sarampión.
· No hubo casos confirmados de Enfermedad Febril Exantemática.
· Se han confirmado dos nuevos casos de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 48 casos.
· No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.
Enfermedades transmitidas por mosquitos
No se confirmaron casos de dengue desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico 2026-2027.
Actualmente hay 117 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 91 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 24 están en estudio. Además, son 2 los probables.
Por otra parte, hasta la SE 42 se notificó 1 positivo para chikungunya en la provincia, en el departamento Orán con nexo epidemiológico en Bolivia.
Hepatitis Virales
No se registraron nuevos casos durante la SE 42. El acumulado anual es de 14 positivos, todos diagnosticados por laboratorio.
De ellos, se han notificado 4 en el departamento Capital, 1 en Cafayate, 8 en San Martín y 1 en Rivadavia.
Actualmente hay 2 en estudio y 23 fueron descartados.
Intoxicación por monóxido de carbono
En la última SE no hubo nuevos casos en la provincia. El acumulado es de 77, pertenecientes a los departamentos Capital (66), Cerrillos (4), La Candelaria (3), General Güemes (2), Rivadavia (1) y Rosario de Lerma (1).
Los rangos etarios más afectados son los niños, representando el 23,2% de los positivos; adultos de 25 a 34 años con el 21,9% y adolescentes con el 20,5%.
Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)
· No se han notificado nuevos casos de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado 22 casos.
· No se han notificado nuevos casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 7 casos.
· No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 3 casos.
· No hubo nuevos casos de lepra. Acumulado: 12 casos
· No se notificaron nuevos casos de micosis profunda. Acumulado: 1 caso
Enfermedades zoonóticas
· No hubo nuevos casos de araneismo en la última SE. Acumulado: 21 casos
· Se han notificado 11 nuevos casos de picadura de alacrán. El acumulado, en lo que va del año, es de 341 casos
· Hubo un nuevo caso de ofidismo, de la especie yarará. Acumulado: 61 casos
· Se han notificado 20 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), 8 en el departamento Capital, 3 en Orán, 6 en San Martín y 3 en Metán. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 813 casos.
· No se registraron nuevos casos de brucelosis. Acumulado 3 casos
· Se registraron 12 nuevos casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 40 casos
· Se notificó un nuevo caso de hidatidosis. Acumulado: 30 casos
· Se notificó un nuevo caso de hantavirosis. Acumulado: 23 casos
· No se registraron nuevos casos de rabia animal. Acumulado: 1 caso
· No hubo casos de psitacosis.
· No hubo casos de leptospirosis. Acumulado: 2 casos
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)
· Salmonelosis: No se han notificado nuevos casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 29.
· Botulismo: No se registraron casos.
· Botulismo del lactante: No se notificaron nuevos casos. Acumulado: 3
· Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos. Acumulado: 2 casos.
· Diarrea aguda: se registraron 727 casos en la SE 42. El acumulado de casos es de 44.802
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación