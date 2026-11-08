Este fin de semana, el Registro Civil atenderá en sus oficinas de Orán y Capital

Orán

Por otra parte, en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán se llevará adelante un operativo de identificación durante hoy sábado 7 y domingo 8 de noviembre, en las oficinas de la Delegación Orán, ubicadas en la intersección de las calles Egües y Pellegrini.

Estas jornadas forman parte de los operativos que el organismo realiza habitualmente durante el primer fin de semana de cada mes, con el propósito de facilitar el acceso a los trámites identificatorios. La atención comenzará a partir de las 9 de la mañana, por orden de llegada y a demanda espontánea.

Guardias durante el fin de semana largo

El Registro Civil mantiene sus servicios esenciales durante todos los días del año, incluidos sábados, domingos y feriados, garantizando la continuidad de las inscripciones de nacimientos y defunciones.

En Capital, estas guardias se desarrollan en las oficinas habilitadas de la sede central, el CDR del Paseo Salta y el Hospital Público Materno Infantil, de acuerdo con el tipo de trámite.

Nacimientos

Las inscripciones de recién nacidos se realizan en dos dependencias del organismo.

En la sede central se registran los nacimientos ocurridos fuera del sistema público de maternidad, como aquellos producidos en clínicas privadas, domicilios particulares o en la vía pública.

Por su parte, la oficina del Registro Civil ubicada en el Hospital Público Materno Infantil realiza exclusivamente las inscripciones de los nacimientos ocurridos en ese establecimiento.

En ambos casos, la atención se brinda de 8 a 13 horas, por orden de llegada y a demanda espontánea, incluidos sábados, domingos y feriados.

Defunciones

Las inscripciones de defunciones se realizan exclusivamente en la sede central del Registro Civil, ubicada en Almirante Brown 160.

Este servicio funciona durante todos los días del año, incluidos sábados, domingos y feriados, en el horario de 8 a 13, con atención por orden de llegada y a demanda espontánea.

Costos y medios de pago

Los aranceles vigentes para los trámites identificatorios son los siguientes: el DNI regular tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés, $200.000.

Se recuerda que algunos ciudadanos podrán acceder a la exención del pago exclusivamente para el trámite de DNI, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en conjunto con ANSES, al momento de iniciar la gestión.

Asimismo, todos los pagos deberán efectuarse exclusivamente mediante tarjetas de crédito, débito o billeteras virtuales.

Por otra parte, se informa que tanto los DNI como los pasaportes, en sus modalidades regular y exprés, están registrando demoras en los plazos de entrega. En el caso del DNI, el tiempo estimado ronda los 90 días, mientras que para el pasaporte es de aproximadamente 15 días hábiles.

Ante esta situación, se recomienda a quienes necesiten gestionar estos documentos que contemplen los plazos informados y realicen sus trámites con la debida anticipación, a fin de evitar inconvenientes derivados de las demoras en la entrega de los ejemplares.