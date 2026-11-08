Salta cerró los Juegos Nacionales Juveniles Evita con 68 medallas.

Última jornada: siete medallas para Salta

El cierre de la competencia en Mar del Plata sumó siete podios decisivos en boxeo, skate y tiro:

* Boxeo: Amín “El Tigre” Flores obtuvo la medalla de oro en la categoría hasta 64 kg. En tanto, Eliana Vallejos (50 kg), Guadalupe Balcedo (60 kg), Thiago Ruiz (52 kg) y Tiziano Bianchi (56 kg) alcanzaron la medalla de plata.

* Skate: Alón Piqué se adjudicó la presea plateada.

* Tiro: Luis Beltrán D’Angelo se quedó con la medalla de plata.

Figuras destacadas del deporte adaptado

Las disciplinas inclusivas fueron el principal impulsor del medallero provincial con actuaciones individuales de primer nivel:

* Maren Osorio: cosechó cinco preseas de oro en atletismo adaptado (100 m, 200 m, 1500 m, salto en largo y lanzamiento de jabalina).

* Braian Amaya: se consagró triple campeón nacional en atletismo adaptado (oro en 100 m, 200 m y salto en largo).

* Yanina López: logró cinco podios en atletismo adaptado (un oro, tres platas y un bronce).

* Rodrigo Soria (Rosario de la Frontera): logró cuatro medallas en natación adaptada (tres de oro y una de plata).

* Joel Alexis Leopardo: sumó cuatro preseas (una de plata y tres de bronce).

* María Soledad Vega, Naomi Juárez y Aarón Dimitracoff: obtuvieron dos medallas de oro cada uno.