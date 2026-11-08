Salta cerró los Juegos Nacionales Juveniles Evita con 68 medallas.

Salta concluyó una participación histórica en los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026. La delegación provincial finalizó en el sexto puesto en los medalleros de deportes convencionales y adaptados y en total sumó 68 preseas (27 de oro, 28 de plata y 13 de bronce), ubicándose como la mejor representación del noroeste argentino y superando las 55 medallas obtenidas en 2025.
La comitiva estuvo integrada por 400 personas, 357 deportistas de 23 municipios, y 43 profesionales entre entrenadores, coordinadores y cuerpo médico, y contó con el respaldo del Gobierno provincial a través del Ministerio de Turismo y Deportes, que garantizó la logística, el traslado, el alojamiento, y la asistencia integral durante todo el certamen.
Última jornada: siete medallas para Salta
El cierre de la competencia en Mar del Plata sumó siete podios decisivos en boxeo, skate y tiro:
* Boxeo: Amín “El Tigre” Flores obtuvo la medalla de oro en la categoría hasta 64 kg. En tanto, Eliana Vallejos (50 kg), Guadalupe Balcedo (60 kg), Thiago Ruiz (52 kg) y Tiziano Bianchi (56 kg) alcanzaron la medalla de plata.
* Skate: Alón Piqué se adjudicó la presea plateada.
* Tiro: Luis Beltrán D’Angelo se quedó con la medalla de plata.
Figuras destacadas del deporte adaptado
Las disciplinas inclusivas fueron el principal impulsor del medallero provincial con actuaciones individuales de primer nivel:
* Maren Osorio: cosechó cinco preseas de oro en atletismo adaptado (100 m, 200 m, 1500 m, salto en largo y lanzamiento de jabalina).
* Braian Amaya: se consagró triple campeón nacional en atletismo adaptado (oro en 100 m, 200 m y salto en largo).
* Yanina López: logró cinco podios en atletismo adaptado (un oro, tres platas y un bronce).
* Rodrigo Soria (Rosario de la Frontera): logró cuatro medallas en natación adaptada (tres de oro y una de plata).
* Joel Alexis Leopardo: sumó cuatro preseas (una de plata y tres de bronce).
* María Soledad Vega, Naomi Juárez y Aarón Dimitracoff: obtuvieron dos medallas de oro cada uno.
Podios por disciplina y rendimiento por equipos
En la nómina por deportes, el atletismo adaptado lideró el cómputo salteño con 29 medallas. Por su parte, el taekwondo sumó seis preseas individuales y conquistó la Copa de Oro por equipos. Karate aportó seis medallas, el tenis de mesa adaptado logró cuatro y el levantamiento olímpico cosechó tres podios.
En las competencias colectivas, el equipo de Universitario Rugby Club obtuvo la presea de plata en rugby seven masculino. Además, la provincia logró ubicaciones destacadas en la tabla general: sexto puesto en ciclismo y vóley femenino; y séptimo lugar en vóley masculino, vóley playa masculino, hockey seven masculino, rugby seven femenino y triatlón (Franco Díaz).
Medallero final de Salta
Total: 68 medallas (27 | 28 | 13)
Oro (27)
1. Maren Osorio – Atletismo adaptado (100 m).
2. Maren Osorio – Atletismo adaptado (200 m).
3. Maren Osorio – Atletismo adaptado (Salto en largo).
4. Maren Osorio – Atletismo adaptado (Lanzamiento de jabalina).
5. Maren Osorio – Atletismo adaptado (1500 m).
6. Braian Amaya – Atletismo adaptado (100 m).
7. Braian Amaya – Atletismo adaptado (200 m).
8. Braian Amaya – Atletismo adaptado (Salto en largo).
9. Rodrigo Soria – Natación adaptada (25 m espalda).
10. Rodrigo Soria – Natación adaptada (50 m libre).
11. Rodrigo Soria – Natación adaptada (25 m libre).
12. María Soledad Vega – Atletismo adaptado (Lanzamiento de bala, Cat. 55).
13. María Soledad Vega – Atletismo adaptado (100 m, Cat. 55).
14. Naomi Juárez – Atletismo adaptado (Lanzamiento de bala, Cat. 56).
15. Naomi Juárez – Atletismo adaptado (100 m, Cat. 56).
16. Aarón Dimitracoff – Tenis de mesa adaptado (Singles, Clase 11).
17. Aarón Dimitracoff – Tenis de mesa adaptado (Dobles).
18. Yanina López – Atletismo adaptado (Lanzamiento de bala).
19. Benjamín Herrera – Freestyle (Sub-17).
20. Federico Varela – Tenis de mesa (Individual masculino).
21. Rocío Mantovani – Karate (+61 kg).
22. Miqueas Torres – Taekwondo (hasta 46 kg).
23. Ibis Tristán – Taekwondo (hasta 62 kg).
24. Lorenzo Segura – Taekwondo (hasta 64 kg).
25. Jazmín Tévez Capo – Levantamiento olímpico (+69 kg).
26. Bárbara Cruz – Levantamiento olímpico (hasta 69 kg).
27. Amín “El Tigre” Flores – Boxeo (hasta 64 kg).
Plata (28)
1. Yanina López – Atletismo adaptado (200 m).
2. Yanina López – Atletismo adaptado (Salto en largo).
3. Yanina López – Atletismo adaptado (1500 m).
4. Santiago Guitián – Atletismo adaptado (Lanzamiento de bala).
5. Santiago Guitián – Atletismo adaptado (Salto en largo).
6. Braian Coronel – Atletismo adaptado (Lanzamiento de jabalina).
7. Braian Coronel – Atletismo adaptado (1500 m).
8. Rodrigo Soria – Natación adaptada (50 m espalda).
9. Rodrigo Palma – Atletismo adaptado (200 m).
10. Joel Alexis Leopardo – Atletismo adaptado (200 m).
11. Rodrigo Ávila – Atletismo adaptado (100 m).
12. Daiana Toscano – Tenis de mesa (Individual femenino).
13. Jonathan Segundo – Breaking.
14. Dana Romero – Karate (hasta 61 kg).
15. Xiomara Ibarra – Karate (hasta 54 kg).
16. Ignacio Añez – Karate (hasta 70 kg).
17. Martina Saravia – Taekwondo (hasta 44 kg).
18. Tadeo Zurita – Taekwondo (hasta 52 kg).
19. Clara Aramayo – Tenis de mesa adaptado (Singles, Clase 9).
20. Agustín Tula – Levantamiento olímpico (hasta 65 kg).
21. Universitario Rugby Club – Rugby seven masculino.
22. Matías López – E-Sports.
23. Alón Piqué – Skate.
24. Luis Beltrán D’Angelo – Tiro.
25. Eliana Fany “La Tuti” Vallejos – Boxeo (hasta 50 kg).
26. Guadalupe “La Guadaña” Balcedo – Boxeo (hasta 60 kg).
27. Thiago Santiago “El Sicario” Ruiz – Boxeo (hasta 52 kg).
29. Tiziano “Champa” Bianchi – Boxeo (hasta 56 kg).
Bronce (13)
1. Joel Alexis Leopardo – Atletismo adaptado (100 m).
2. Joel Alexis Leopardo – Atletismo adaptado (Salto en largo).
3. Joel Alexis Leopardo – Atletismo adaptado (Lanzamiento de bala).
4. Yanina López – Atletismo adaptado (100 m).
5. Rodrigo Palma – Atletismo adaptado (Salto en largo).
6. Rodrigo Ávila – Atletismo adaptado (Lanzamiento de bala).
7. Benjamín Erazo – Atletismo (Lanzamiento de martillo).
8. Alison Ruiz – Taekwondo (hasta 50 kg).
9. Ian Enríquez – Judo (hasta 50 kg).
10. Valentino Bermejo – Karate (+70 kg).
11. Valentino Lazarte – Karate (Kata masculino).
12. Jazmín Ruiz – Taekwondo (hasta 50 kg).
13. Alejandro Calatayu – Tenis de mesa adaptado (Singles, Clase 10).
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación