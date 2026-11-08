Detuvieron a una persona por amenazas de muerte contra el papa León XIV

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) informó este sábado la detención de una persona por amenazas de muerte contra el papa León XIV, en la víspera de la llegada del pontífice a Argentina.

Según un comunicado difundido por el organismo en X, la información fue producida por su Subsecretaría de Operaciones de la SIDE, aportada al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, y el procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana.

La SIDE precisó que el arresto se concretó “en menos de 24 horas desde que se obtuvo información de la amenaza”. El organismo no difundió la identidad del detenido, el contenido ni el canal de las intimidaciones, tampoco informó el lugar del arresto ni una eventual imputación formal.

En su comunicado, el organismo de inteligencia estatal afirmó: “Se detuvo a una persona que había realizado amenazas de muerte contra Su Santidad el Papa León XIV en el marco de su visita al país”.