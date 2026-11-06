No habrá bancos por cinco días consecutivos en todo el país

Los bancos permanecerán cerrados durante cinco días consecutivos, desde hoy hasta el martes 10 de noviembre de 2026. El cierre se debe a la combinación del Día del Trabajador Bancario, el fin de semana y dos jornadas especiales establecidas por el Gobierno y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La medida alcanza a las entidades financieras de todo el país y obligará a los clientes a organizar con anticipación los trámites que requieran concurrir a una sucursal.

Sin embargo, durante esas jornadas se podrán realizar distintas operaciones mediante los canales digitales y los cajeros automáticos, según las prestaciones habilitadas por cada entidad.

Qué días estarán cerrados los bancos en noviembre

El cronograma de cinco jornadas consecutivas sin atención bancaria presencial quedará conformado de la siguiente manera:

Viernes 6 de noviembre: Día del Trabajador Bancario.

Sábado 7 de noviembre: cierre habitual de las sucursales durante el fin de semana.

Domingo 8 de noviembre: cierre habitual de las sucursales durante el fin de semana.

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional dispuesto por el Decreto 1103/2026, con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina.

Martes 10 de noviembre: feriado bancario en todo el país, establecido por el BCRA mediante la Comunicación “A” 8487/2026.

La autoridad monetaria incorporó expresamente el martes 10 de noviembre al calendario de feriados bancarios. La decisión se relaciona con la organización de la visita del pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

De esta manera, las sucursales no brindarán atención presencial durante cinco días seguidos.