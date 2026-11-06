Córdoba espera un millón y medio de turistas

El papa León XIV viajará la provincia de Córdoba en el marco de su gira en Argentina, por lo que se espera un alto movimiento turístico y un crecimiento del consumo que le dé un respiro al sector en medio de la recesión económica. La visita será el martes 10 e incluirá una serie de actividades con los fieles, obispos y sacerdotes.

"Se espera cerca de un millón y medio de turistas de todo el país. Cuando vino Juan Pablo II, que visitó 11 provincias, hubo cerca de 500 mil peregrinos viendo su misa. Entonces, entendiendo que León XIV vendrá a una sola provincia del Interior, creemos que vendrán muchos visitantes de Argentina y de países limítrofes", expresó el presidente de la Cámara de Turismo de Córdoba, Gustavo Peralta.