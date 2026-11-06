Confirman que Pity Álvarez consumió cocaína tras declarar en el juicio por homicidio

Según un documento al que accedió Infobae, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados habría contado a los profesionales de la institución que recibió dos bolsas con cocaína y que consumió una parte durante su permanencia fuera del establecimiento.

“Me dieron dos bolsas, una la tomé allá y otra la traje para acá”, habría manifestado Álvarez, de acuerdo con el informe médico.

La novedad sorprendió a su abogado defensor, Javier Baños, quien aseguró que no estaba al tanto de lo sucedido. “Me enteré dando una nota”

El informe, fechado el martes 3 de noviembre y dirigido al Juzgado Nacional en lo Civil N° 4, que interviene en la internación del músico, describe el episodio ocurrido después de su declaración judicial.

De acuerdo con el documento, Álvarez había sido trasladado al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 en una ambulancia, acompañado por un médico, un enfermero y personas de su entorno.

Al regresar a la clínica, el personal intentó revisar sus pertenencias. Sin embargo, antes de que pudieran controlar los bolsillos de su ropa, el músico se apartó, introdujo una mano en uno de ellos y destruyó un envoltorio confeccionado con fragmentos de bolsas plásticas mientras intentaba aspirar un polvo blanco.

Cuando los profesionales le preguntaron qué sustancia llevaba, Álvarez habría respondido que era cocaína y que se la habían suministrado durante la audiencia. Según el reporte, también expresó: “Esto me hace bien”.

La institución comunicó lo ocurrido a la Justicia en el marco del seguimiento de su internación.

Javier Baños reconoció que desconocía el episodio cuando fue consultado por la situación. El defensor también recordó que, al llegar al tribunal el lunes, no había reconocido de inmediato al músico.

Según explicó, Álvarez venía de atravesar varios días de abstinencia y su comportamiento durante la audiencia le había llamado la atención.

Después de conocer el informe de la clínica, el abogado relacionó esa información con el desempeño de su defendido durante la declaración.

“Ahora entiendo por qué declaró tan bien y de corrido cuatro horas”, sostuvo. Y agregó: “Cuando está drogado parece normal”.