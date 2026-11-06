Seguridad Vial reforzará los controles vehiculares por la visita del Papa León XIV
En el marco de la planificación preventiva dispuesta ante la visita del Papa León XIV, la Policía de Salta, a través de la Dirección General de Seguridad Vial, reforzará los controles vehiculares en puntos estratégicos de las rutas nacionales y provinciales.
La medida tiene como objetivo optimizar la cobertura preventiva, contribuir a la seguridad vial durante los desplazamientos y fortalecer la presencia policial en los principales corredores de circulación.
Los controles estarán distribuidos en distintos puntos estratégicos, entre ellos, El Tala, sobre la Ruta Nacional 9; Metán, en la intersección de las rutas nacionales 9 y 34; el paraje El Durazno; Río de las Pavas, sobre la Ruta Nacional 34; y el paraje Saladillo.
Desde la institución se solicita a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal policial y cumplir con las normas de tránsito vigentes.
Asimismo, se recuerda la importancia de llevar la documentación obligatoria: DNI, licencia de conducir, cédula del vehículo y seguro vigente.
Antes de iniciar el viaje, se recomienda verificar las condiciones generales del vehículo, contar con matafuego y balizas reglamentarias, utilizar siempre el cinturón de seguridad y respetar las velocidades máximas permitidas.
La prevención y la responsabilidad al volante son fundamentales para garantizar desplazamientos seguros. Por eso, recordá que un viaje seguro comienza con una conducción responsable.