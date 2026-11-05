Un ginecólogo usó lentes con cámara durante una consulta

El Juzgado de Control y Faltas N°7 de la ciudad de Córdoba revocó una absolución anterior dictada por la Unidad Contravencional de Género contra un ginecólogo que fue denunciado por una paciente por contactos físicos indebidos, atender sin un auxiliar médico, expresiones inapropiadas y el uso de lentes con cámara sin informarle.

El juez José Milton Peralta lo encontró responsable de la infracción contravencional de maltrato agravado por violencia de género (artículos 65 y 66 inciso C del Código de Convivencia Ciudadana) y le impuso una multa de $900.000 y la obligación de concurrir a un curso educativo sobre género.

Peralta solo dio por probado el uso de expresiones inapropiadas y de lentes con cámara sin avisarle previamente. Mientras que consideró que no existían pruebas suficientes sobre los contactos físicos inadecuados y que no existía un deber jurídico de contar con un médico auxiliar en la sala. Tampoco pudo determinar si el hombre filmó o tomó fotos durante la consulta.

El médico se dirigió a la paciente como "nena" y "nenita", además de manifestarle "tenés los ovarios de una pendeja"; el juez sostuvo que estas expresiones pronunciadas en una consulta vinculada con la salud reproductiva fueron infantilizantes y descalificantes.