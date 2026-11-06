Trump anunció un “gran” acuerdo para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania

Tras reunirse en la Casa Blanca con Kirill Dmitriev, enviado especial del presidente ruso, Vladimir Putin, el mandatario estadounidense afirmó a periodistas en la Casa Blanca que "Será un gran acuerdo, y abarcará más que solo a Ucrania".

En ese marco, agregó: "podría incluso decir que involucrará a toda Europa. Será un acuerdo grande y magnífico, y todos quedarán encantados".

Asimismo, Trump no explicó en qué consistiría el acuerdo propuesto ni qué países estarían involucrados. Además, reconoció que no se reunió con los representantes ucranianos que visitaban Washington el jueves.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Dmitriev y funcionarios ucranianos asistieron a un evento en la Casa Blanca organizado por la primera dama estadounidense, Melania Trump, para reconocer el papel de esta en la facilitación de un alto el fuego de seis días en la ciudad ucraniana de Oleshky, que permanece bajo control ruso, lo que permitió la evacuación de cientos de civiles.

La reunión por separado entre Trump y Dmitriev generó interrogantes sobre si Washington y Moscú estarían discutiendo un acuerdo de seguridad europea más amplio sin la participación directa de Ucrania, según informó Xinhua.

En ese marco, el jueves, Jared Kushner, yerno y enviado de Trump, se reunió en Bruselas con representantes de Ucrania, la OTAN y Europa para tratar lo que describió como "garantías de seguridad para Ucrania y una arquitectura de seguridad europea más amplia".

Con la mediación de Estados Unidos, representantes rusos y ucranianos conversarán los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi.