Santiago Peña aseguró que se presentará al juicio político

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, difundió este jueves un mensaje público dirigido a sus compatriotas en medio del escándalo por la crisis de Ueno Bank, que generó un "corralito" que afectó a millones de ciudadanos, y el avance del juicio político en su contra. Allí confirmó que se presentará y ejercerá su derecho a la defensa.

"Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho", afirmó, y explicó que lo hará "con argumentos y pruebas" y "con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República", porque considera que rendir cuentas también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo.

"Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia", expresó. Afirmó que aportará la información que le sea requerida para que la ciudadanía conozca la verdad, "sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley".

En otro tramo de su mensaje, Peña reclamó que la situación de los ahorristas no quede atada a la discusión sobre su continuidad en el poder: "El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo", advirtió, al pedir que las soluciones para las familias afectadas no se posterguen.