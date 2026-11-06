En otro tramo de su mensaje, Peña reclamó que la situación de los ahorristas no quede atada a la discusión sobre su continuidad en el poder: "El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo", advirtió, al pedir que las soluciones para las familias afectadas no se posterguen.
Santiago Peña aseguró que se presentará al juicio político
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, difundió este jueves un mensaje público dirigido a sus compatriotas en medio del escándalo por la crisis de Ueno Bank, que generó un "corralito" que afectó a millones de ciudadanos, y el avance del juicio político en su contra. Allí confirmó que se presentará y ejercerá su derecho a la defensa.
"Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho", afirmó, y explicó que lo hará "con argumentos y pruebas" y "con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República", porque considera que rendir cuentas también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo.
"Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia", expresó. Afirmó que aportará la información que le sea requerida para que la ciudadanía conozca la verdad, "sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley".
Peña explicó que su prioridad fue impulsar, dentro de la ley y junto con las instituciones responsables, medidas para que los ahorristas recuperen sus ahorros. "Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra", afirmó.
Por último, pidió preservar "la calma y la paz", afirmó que "el reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas" y sostuvo que, cualquiera sea el resultado, actuará con responsabilidad y respeto a la Constitución: "Mi suerte personal no está por encima del Paraguay".