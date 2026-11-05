Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay

En la tarde de este jueves 5 de noviembre, a través de un video en su perfil en X, el Presidente del Paraguay renunció a su cargo tras el escándalo y la crisis de la entidad bancaria Ueno Bank. "Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", expresó Peña en su comunicado.

Su renuncia se da en medio de la crisis por la intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras del país y de la que Peña había sido accionista. Con el proceso de resolución que le dispuso en Banco Central de Paraguay, más de 3 millones de clientes quedaron afectados e imposibilitados para realizar cualquier tipo de movimiento u operaciones en sus cuentas.



En segundo lugar, el anuncio apareció luego de que la Cámara de Diputados aprobara avanzar con el juicio político contra su persona.



Asimismo, el mandatario ya había perdido en esta mañana el apoyo de su propio espacio político, el Partido Colorado. El mismo presidente del partido, Horacio Cartes, había compartido un escrito en el que confirmaba su adhesión al juicio político al Presidente de la República.