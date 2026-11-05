Un joven de 22 años cruzó medio país para intentar raptar a una niña de 12 años

Francisco Álvarez Ruiz viajó desde Buenos Aires a Ushuaia para apersonarse en la escuela de la niña de 12 años que acosaba por redes sociales e intentar raptarla. El joven de 22 años ya contaba con una denuncia previa por parte de la familia de la menor de edad y fue detenido en Tierra del Fuego tras destrozar parte de la entrada de la institución educativa.

El hombre la había interceptado cuando regresaba a la escuela tras el almuerzo, la había sujetado del brazo e intentado besarla mientras le repetía: "Mi amor, vení conmigo". La víctima logró escapar con ayuda de sus compañeros y se refugió en el colegio mientras el agresor destruía la puerta de vidrio del establecimiento.

La familia de la niña ya lo había denunciado en junio por grooming, causa a la que se le suma tentativa de rapto y daños, a raíz de lo sucedido este martes en las inmediaciones del Colegio Integral de Educación Ushuaia (CIEU). El caso quedó a cargo del juez Nicolás Barone.

El hombre exigía hablar con el padre de la niña hasta que llegó la Policía provincial y lo detuvo. El padre aportó al equipo de investigación que el agresor no detuvo el grooming tras la primera denuncia y que, después de que su hija lo bloqueara, comenzó a enviar mensajes amenazantes a compañeros de colegio de la menor y a integrantes de su familia.