La visita del Papa dejará al país un movimiento estimado en US$ 270 millones

La llegada del Papa a la Argentina tendrá un impacto que irá más allá de las celebraciones religiosas. Según las proyecciones de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la visita podría generar un movimiento económico de US$ 270 millones, impulsado por el turismo, la gastronomía, la hotelería y el comercio.

El cálculo contempla el gasto de aproximadamente 3 millones de visitantes, entre argentinos y extranjeros, durante al menos una jornada de actividades. A nivel regional, la gira por Uruguay, Argentina y Perú podría alcanzar los US$ 500 millones, de acuerdo con estimaciones de las cámaras comerciales de los tres países.

Desde CAME señalaron que el movimiento se sentirá especialmente en los servicios vinculados al turismo. Su titular, Ricardo Diab, mencionó entre los sectores beneficiados a los alojamientos, los alquileres temporarios, los restaurantes y los comercios minoristas. La entidad también espera que el incremento del consumo ayude a compensar la caída del 2,1% en las ventas acumulada entre enero y septiembre.

Uno de los primeros indicadores del impacto aparece en las plataformas de alojamiento. En Booking, las búsquedas para hospedarse en Luján crecieron más de 1.800% interanual para las fechas de la visita. La ciudad espera recibir a 1,7 millones de personas y, según datos municipales, ya supera el 90% de ocupación hotelera.

En la Ciudad de Buenos Aires, la Federación de Comercio e Industria (Fecoba) proyectó una ocupación superior al 85%. El relevamiento también advirtió que las tarifas de los alojamientos se ubican en niveles similares a los de la temporada alta. La capital cuenta con unos 400 establecimientos habilitados, principalmente en Palermo, Recoleta y el Centro.

El interés también alcanza al turismo religioso. La plataforma Civitatis registró un aumento de las búsquedas de recorridos vinculados con la historia de la Iglesia en el país, desde los lugares relacionados con el Papa Francisco y figuras como Mama Antula y el Cura Brochero hasta la Basílica de Luján y las estancias jesuíticas de Córdoba.

El comercio minorista también encontró una oportunidad en la llegada del Pontífice. En barrios porteños como Once y Flores comenzaron a multiplicarse los productos alusivos, entre ellos remeras, banderas, llaveros, estampitas, termos y recuerdos que también se ofrecen a través de plataformas de venta online.