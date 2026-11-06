Alerta amarilla por fuertes vientos en la Puna de San Carlos y Cafayate

La Puna de San Carlos y la Puna de Cafayate se encuentran bajo alerta amarilla por fuertes vientos, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El fenómeno tendrá una vigencia de 12 horas, hasta las 18 de este viernes, y estará caracterizado por vientos del sector oeste con velocidades estimadas entre 45 y 70 km/h.

Además, se esperan ráfagas que podrían superar los 110 km/h, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas previstas.

