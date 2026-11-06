Sáenz reafirmó que el federalismo debe traducirse en progreso y oportunidades

El gobernador Gustavo Sáenz participó como expositor de la clase abierta “Federalismo minero: por una política minera sustentable en lo económico, social y ambiental”, organizada por la Universidad Austral en conjunto con la Caja de Abogados de Salta.

La actividad correspondió al último módulo del Programa Federalismo del Siglo XXI, impulsado por el Departamento de Derecho Constitucional y la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. En la oportunidad se abordaron los desafíos de construir una política minera sustentable en sus dimensiones económica, social y ambiental, así como el papel de las empresas vinculadas al litio y la electromovilidad.

Oportunidad histórica y seguridad jurídica

Durante su exposición vía teleconferencia, el gobernador Sáenz destacó que Argentina atraviesa una oportunidad histórica ante la creciente demanda mundial de minerales, energía, alimentos y conocimiento. En este contexto, señaló que el país cuenta con recursos estratégicos para responder a esas necesidades, pero advirtió que para atraer inversiones es indispensable generar confianza y garantizar seguridad jurídica. «Muchos quieren invertir, pero también muchos tienen miedo», afirmó, al referirse a la necesidad de sostener políticas públicas estables y reglas de juego claras que trasciendan los gobiernos.

En este sentido, remarcó que la previsibilidad es una condición fundamental para consolidar un país serio y brindar garantías a quienes apuestan por proyectos de largo plazo. También sostuvo que las provincias tienen la responsabilidad de defender sus recursos naturales y asegurar que las inversiones no respondan únicamente a una lógica extractiva, sino que contribuyan al crecimiento de sus comunidades. "Cuando hablamos de federalismo tenemos que hablar de progreso", expresó.

El federalismo es progreso e igualdad de oportunidades En este marco Sáenz añadió que el federalismo debe garantizar que todos los argentinos, independientemente del lugar donde hayan nacido, tengan las mismas oportunidades de estudiar, acceder a la salud y al trabajo. En esa línea, reclamó una distribución más equitativa de los recursos nacionales y una mirada federal que contemple las necesidades históricas del norte argentino, especialmente en materia de infraestructura y conectividad. Mencionó al respecto la importancia de recuperar ramales ferroviarios, mejorar las rutas, garantizar el acceso a la energía y avanzar en corredores bioceánicos que permitan reducir costos y mejorar la competitividad de la producción regional. Inversión con empleo local y licencia social Por otra parte, el mandatario destacó que las inversiones deben generar oportunidades concretas para las economías locales, mediante la contratación de trabajadores y proveedores de Salta y de la región. Para ello, consideró fundamental acompañar los proyectos con capacitación que permita preparar a los recursos humanos y a las empresas locales para responder a las demandas del sector. También subrayó la importancia de garantizar la sustentabilidad ambiental y la licencia social, construyendo vínculos con las comunidades originarias y respetando a quienes habitan los territorios donde se desarrollan los emprendimientos. Convocatoria a acuerdos por temas estratégicos Finalmente, el Gobernador convocó a dejar de lado las diferencias políticas y los intereses sectoriales para construir acuerdos sobre los temas estratégicos que necesita el país. “La única forma de que Argentina crezca es trabajar todos juntos en temas puntuales”, afirmó. En esa sentido, sostuvo que el norte argentino tiene un enorme potencial para contribuir al desarrollo nacional y responder a las demandas del mundo, siempre que exista una política de Estado que articule inversiones, infraestructura, producción y oportunidades para todos los argentinos. El encuentro contó también con las exposiciones del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero; del juez de la Corte, Martín Ignacio Plaza, del ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión y del secretario de Minería de la Provincia, Gustavo Carrizo. Raúl Jalil: “La minería tiene que servir también en lo social” En su disertación el Gobernador Raúl Jalil, puso el acento en la necesidad de que los beneficios de la minería alcancen al conjunto de las economías provinciales, mediante inversiones en infraestructura, energía y caminos, el fortalecimiento de proveedores locales y el impulso de otras actividades productivas. Sostuvo que las provincias deben asumir un rol activo en el control ambiental y en el seguimiento económico y social de los proyectos, garantizando que las inversiones se traduzcan en beneficios concretos para las comunidades. “La minería tiene que servir también en lo social”, afirmó, y agregó que “cuanta más actividad privada tengamos, más federales vamos a ser”. Ignacio Lupión: las provincias deben ejercer plenamente sus facultades Por su parte, el ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, señaló que el federalismo implica que las provincias puedan ejercer plenamente sus facultades y administrar sus recursos naturales, incluidos los mineros. En ese marco, planteó la necesidad de avanzar hacia una visión federal que contemple las necesidades y potencialidades del Norte argentino y permita superar la histórica concentración de las redes ferroviarias y logísticas en los puertos del centro del país. Gustavo Carrizo: infraestructura y desarrollo humano El secretario de Minería, Gustavo Carrizo, destacó que el desarrollo de los grandes proyectos mineros requiere infraestructura adecuada, especialmente caminos y conexiones ferroviarias. Como ejemplo, mencionó el proyecto de cobre Taca Taca y la importancia de recuperar el ramal C14 para garantizar su logística y la salida de la producción desde la Puna. También resaltó la necesidad de fortalecer la participación de empresas y profesionales salteños en los emprendimientos y agilizar los procedimientos administrativos. En relación con el futuro del sector, afirmó que “las decisiones que tomen la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre van a determinar nuestra posición en el mundo en las futuras generaciones”, y concluyó que “el federalismo del desarrollo minero no es otra cosa que el desarrollo humano”.

Teresa Ovejero: modernización judicial para acompañar la minería

La presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, se refirió al proceso de modernización del Poder Judicial para acompañar el desarrollo de la actividad minera, a través de la incorporación de tecnología y la digitalización de los expedientes.

En este sentido, señaló que el acceso digital al Juzgado de Minas permite agilizar los trámites, facilitar la gestión de los expedientes y garantizar mayor transparencia y trazabilidad. Asimismo, remarcó que se están realizando auditorías y revisiones de los procesos para reducir tiempos y mejorar el acceso a la Justicia, con el objetivo de brindar respuestas oportunas y acompañar las inversiones que llegan a la Provincia.

El programa Federalismo en el siglo XXI

El encuentro dio inicio con las palabras del juez de la Corte de Justicia de Salta, Martín Ignacio Plaza, quien destacó los 13 años de trayectoria del Programa Federalismo del Siglo XXI, de la Universidad Austral, que cuenta con aproximadamente 120 graduados.

Señaló que la propuesta busca abordar el federalismo no solo desde sus principios teóricos y constitucionales, sino también a partir del análisis de políticas públicas concretas. Asimismo, repasó los principales ejes desarrollados a lo largo de sus distintas ediciones y dio la bienvenida a las autoridades y expositores de esta última clase.

Del encuentro también participaron la escribana de Gobierno, Graciela Galíndez; el presidente de la Auditoria General de Provincia, Miguel Nanni, funcionarios e invitados especiales.