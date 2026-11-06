Salta obtuvo siete nuevas medallas y avanza a las finales en los Juegos Evita

Salta ratificó su gran momento en los Juegos Nacionales Juveniles Evita disputados en Mar del Plata. Durante la cuarta jornada, el combinado provincial cosechó siete nuevas preseas, tres de oro, dos de plata y dos de bronce, con lo cual elevó su registro acumulado a 26. La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, recorrió los alojamientos y escenarios deportivos para respaldar a los 357 jóvenes atletas que representan a los municipios.

Las conquistas individuales comenzaron con la racha dorada de Benjamín Herrera, bicampeón nacional en freestyle Sub-17 tras revalidar el cetro de la edición anterior; Federico Varela, quien alcanzó la cima en tenis de mesa masculino, y Rodrigo Soria en los 25 metros libre de natación adaptada. A esto se sumaron Daiana Toscano con la presea plateada en tenis de mesa femenino, Jonathan Segundo en breaking, el tercer puesto de Alison Ruiz en taekwondo hasta 50 kilogramos y la actuación de Ian Enríquez, procedente de Joaquín V. González, en judo hasta 50 kg.

En los deportes de conjunto, el seleccionado salteño de rugby firmó una actuación arrolladora rumbo a la final luego de superar a Córdoba (38-10), Catamarca (56-0) y Corrientes (22-0). El plantel del Universitario Rugby Club buscará este viernes la gloria máxima frente a Santa Fe. A su vez, el vóley femenino de Gimnasia y Tiro avanzó a semifinales tras vencer a Mendoza por 2 a 0, mientras que el karate metió a cuatro competidores en las instancias decisivas del Centro de Educación Física (CEF): Ignacio Añez, Xiomara Ibarra, Rocío Mantovani y Dana Romero.

El boxeo provincial también aseguró cuatro galardones de bronce debido al rendimiento de Guadalupe "La Guadaña" Balcedo, Thiago "El Sicario" Ruiz, Tiziano "Champa" Bianchi y Amin "El Tigre" Flores, quienes continúan firmes en sus cuadros. En tanto, Eliana Fany "La Tuti" Vallejos afrontará un cruce clave por el pase al duelo definitivo. La nota emotiva de la disciplina la dio Francisco Heredia: pese a caer en su presentación, fue convocado por el titular de la Federación Argentina de Box, Luis Doffi, para integrar el combinado juvenil nacional.

Balance del medallero salteño

Con este saldo, la delegación acumula un total de 26 galardones:

* 12 de oro.

* 7 de plata.

* 7 de bronce.