Cerrarán 72 Registros del Automotor en los próximos 60 días

El Gobierno avanza con el cierre operativo de 72 registros seccionales de la Propiedad del Automotor en distintas provincias. La medida fija un plazo de 60 días hábiles para que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (Dnrpa) concrete el proceso y reasigne los dominios a oficinas que permanezcan abiertas.

La Resolución 538/2026 del ministerio de Justicia publicada este jueves 5 de noviembre en el Boletín Oficial, suprime 67 sedes y ordena el cierre operativo de otras cinco delegaciones que ya habían sido suprimidas mediante una resolución de 2025. El texto lleva la firma del ministro Juan Bautista Mahiques.

La resolución instruyó a la Dnrpa para que realice el cierre y distribuya los legajos correspondientes entre las oficinas que continúen en funcionamiento.