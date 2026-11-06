Cerrarán 72 Registros del Automotor en los próximos 60 días

El Gobierno avanza con el cierre operativo de 72 registros seccionales de la Propiedad del Automotor en distintas provincias. La medida fija un plazo de 60 días hábiles para que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (Dnrpa) concrete el proceso y reasigne los dominios a oficinas que permanezcan abiertas.
La Resolución 538/2026 del ministerio de Justicia publicada este jueves 5 de noviembre en el Boletín Oficial, suprime 67 sedes y ordena el cierre operativo de otras cinco delegaciones que ya habían sido suprimidas mediante una resolución de 2025. El texto lleva la firma del ministro Juan Bautista Mahiques.
La resolución instruyó a la Dnrpa para que realice el cierre y distribuya los legajos correspondientes entre las oficinas que continúen en funcionamiento.
La cartera estableció que los dominios radicados en las sedes alcanzadas deberán ser asignados a otros registros. El objetivo declarado es asegurar la continuidad de los trámites, aunque la norma no detalla en cada caso cuál será la oficina receptora.
La disposición indica que la reorganización forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado en julio de este año. Según el Ministerio de Justicia, el programa apunta a una estructura con “esquemas de gestión simplificados, eficientes y con foco en el ciudadano”.
También señala que la reorganización incluye la “supresión, concentración o reorganización de oficinas registrales” cuando resulte conveniente para una prestación más eficiente del servicio.