Dos de cada tres hogares están mal

Según datos del informe La percepción económica en tres índices elaborado por la consultora CEOP Latam, la economía encabeza las preocupaciones de los argentinos. Los bajos sueldos e ingresos (37,1%) y la falta de trabajo (29,5%) son las principales, pero el 69,4% de la población menciona al menos un problema económico.

La consultora midió la situación económica de los hogares con base en cinco dimensiones: cómo cierra el mes, con qué colchón cuenta ante un imprevisto, qué gastos recortó, cuál es su situación laboral y cuál es su estructura de deuda. El resultado indicó que el 38% de los hogares está en tensión o crisis; el 74,4% recortó algún gasto y 73,4% está en una peor situación laboral.