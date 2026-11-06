Fuerte repudio tras una publicidad donde ocultaban a una mujer en una bolsa de consorcio

Una óptica entrerriana intentó hacer humor con el secuestro y la violencia de género para promocionar sus productos. Ante el repudio general, borraron el video e hicieron su descargo.
SociedadHace 49 minutosPrensaPrensa
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En medio de una ola de femicidios en Argentina, una óptica de la localidad entrerriana de Chajarí bromeó con el secuestro de una mujer y el ocultamiento del cuerpo en una bolsa de consorcio como parte de un contenido publicitario para redes, lo que despertó un repudio generalizado e inmediato.

El video, que incluía una escena de violencia de género, apuntaba a un supuesto humor irónico. La pieza audiovisual buscaba jugar con la supuesta contradicción entre lo que se decía y lo que se mostraba.

Mientras un hombre hablaba con normalidad ante la cámara diciendo que en el comercio "atendían a todos con mucha amabilidad" aunque no concretaran una compra, la pantalla mostraba al mismo sujeto metiendo a una mujer dentro de una bolsa negra de consorcio para luego cargarla y encerrarla en el baúl de un vehículo.

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