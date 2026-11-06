Fuerte repudio tras una publicidad donde ocultaban a una mujer en una bolsa de consorcio

En medio de una ola de femicidios en Argentina, una óptica de la localidad entrerriana de Chajarí bromeó con el secuestro de una mujer y el ocultamiento del cuerpo en una bolsa de consorcio como parte de un contenido publicitario para redes, lo que despertó un repudio generalizado e inmediato.

El video, que incluía una escena de violencia de género, apuntaba a un supuesto humor irónico. La pieza audiovisual buscaba jugar con la supuesta contradicción entre lo que se decía y lo que se mostraba.