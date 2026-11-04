Guillermo Coppola rechazó una millonaria oferta para alquilar su balcón

Guillermo Coppola contó que recibió una oferta superior a los u$s8.000 para alquilar el balcón de su departamento durante la visita del papa León XIV a la Argentina, pero decidió no aceptar el dinero. El empresario explicó que prefiere disfrutar de ese momento especial junto a su familia y amigos, en lugar de convertir la ocasión en un negocio.

La propiedad de Coppola está ubicada en el barrio porteño de Palermo y cuenta con una vista privilegiada hacia el lugar donde se instalará el escenario para el encuentro que el Sumo Pontífice mantendrá con los fieles el próximo lunes.

Durante una entrevista con el programa ¿La ves?, de TN, el exrepresentante de Diego Maradona contó que distintas empresas de comunicación se contactaron con él para quedarse con el espacio. Incluso, reveló que una propuesta llegó desde Dubái y que la cifra ofrecida superaba ampliamente los u$s8.000.