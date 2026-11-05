¿Qué desayuno tendrá y cuál es la torta que pidió el Papa?

Una panadería del barrio porteño de Recoleta preparará el desayuno del papa León XIV tras su llegada a Buenos Aires, en el marco de su gira en Sudamérica. Se tratará de su primera visita al país tras el inicio de su pontificado el 8 de mayo de 2025 luego de la muerte de Francisco.

En diálogo con eltrece, el dueño de la panadería Dos Escudos, Francisco Parrondo, manifestó su entusiasmo por elaborar el desayuno de León XIV. "Estamos orgullosos de trabajar con la Nunciatura y proveer el desayuno del Papa del día 9 cuando llegue. Es un orgullo y privilegio poder brindarle nuestras cosas ricas", expresó.

En tal sentido, detalló las comidas que prepararán: "Muy contentos, igual con las monjas de la Nunciatura es un vínculo continuo, ellas vienen todos los días acá a desayunar. Pero el pedido que le vamos a preparar es algo que se llevan todos los días, facturas variadas y nuestro famoso sandwichito de miga. Obviamente también va a estar recibiendo algunas de nuestras selectas tortas. El Papa pidió especialmente el cheesecake de frutos rojos".