Envían falsos mails con el logo de ARCA para pedir plata y robar datos

Un mensaje que avisa de una supuesta deuda o de un trámite pendiente y pide resolver todo “cuanto antes”. Para muchos contribuyentes, esa combinación alcanza para que el dedo vaya directo al link. Y ahí es donde empieza el problema.

Es el mecanismo de una nueva ola de estafas que usa el nombre de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para engañar a las personas. El objetivo es doble: que la víctima pague dinero que no debe o que entregue información sensible, como su clave fiscal, que después se usa para vaciar cuentas o hacer movimientos a su nombre.

El propio organismo salió a advertirlo en sus redes. “Detectamos casos de phishing y fraudes que utilizan nuestro nombre, logo o correos similares a los oficiales para engañar a contribuyentes”, alertó ARCA. La clave de estos engaños es justamente esa: se parecen tanto a lo real que, a simple vista, cuesta distinguirlos.