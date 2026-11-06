La AFA anunció una sanción por tiempo indefinido contra TN

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió este jueves un comunicado mediante el cual anunció sanciones por tiempo indeterminado contra distintos medios de comunicación, a los que acusó de incumplir las normas de acreditación y de incurrir en conductas consideradas inadmisibles por la entidad.

La medida alcanza a Todo Noticias (TN), Radio Ancasti FM 98.5 de Catamarca y Radio General Belgrano AM 840 de la Ciudad de Buenos Aires.

Como consecuencia de la decisión, los medios afectados no podrán acceder al Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza ni obtener acreditaciones para los partidos de las selecciones argentinas de fútbol hasta nuevo aviso.

En el comunicado oficial, la AFA explicó que la sanción contra TN está vinculada a la difusión de un video realizado con inteligencia artificial emitido en un programa conducido por el periodista Jonathan Viale.

Según la entidad, el contenido hacía referencia a una supuesta violación del futbolista de la Selección argentina Nicolás Paz.