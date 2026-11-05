Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal tras 23 años. Y lo hizo a través de una extensa carta que publico en un video en sus redes sociales. “Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de nuestra selección nacional. Nunca la sentí exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de cederla al futuro.”, fue la primera parte de su comunicado que duró cinco minutos y tuvo como cortina la canción “O Amor a Portugal”, de Dulce Pontes.

La resolución del delantero de 41 años llegó semanas después de su salida imprevista de la concentración lusa durante la Liga de Naciones de la UEFA, un episodio que culminó con una sanción disciplinaria y una fractura de confianza con el entrenador Jorge Jesus. Cristiano culmina su trayectoria como el máximo goleador histórico de combinados nacionales masculinos con 146 tantos en 234 presentaciones oficiales. Sumó tres títulos: la Euro 2016 y dos ediciones de la Liga de las Naciones UEFA.

Duranta la lectura de la carta, CR7 agradeció a todos aquellos dentro del equipo nacional que lo acompañaron en estas más de dos décadas y a su familia por “compatir su sueño” juntos. “He dedicado mi vida a ser el mejor jugador del mundo. Hoy comprendo que la mayor victoria merecía representar al mejor país del mundo. Gracias por estos 23 años. Gracias por creer en mí”, se despidió.