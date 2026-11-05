Murió Alan Jones, campeón de la Fórmula 1 e histórico rival de Carlos Reutemann

El automovilismo mundial está de luto. El expiloto australiano Alan Jones, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1980, falleció este jueves a los 80 años tras una breve enfermedad, según confirmó su esposa, Amanda Butler-Davis.

"Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de nuestro querido Alan. Será recordado con cariño por sus allegados y por los numerosos seguidores cuyo apoyo siempre agradeció", expresó su familia en un comunicado.

Nacido en Melbourne y con una vocación intacta desde sus inicios, Jones viajó a Europa en 1970 para abrirse paso en las categorías de formación. Hizo su debut en la F1 en 1975 con Hesketh y sorprendió al ambiente al lograr su primera victoria en el GP de Austria de 1977 al volante de un Shadow.

Sin embargo, el punto de inflexión de su trayectoria llegó en 1978 con su incorporación a Williams, escudería con la que alcanzó la cúspide de la máxima categoría.

En 1980, Jones firmó una campaña memorable con cinco victorias (Argentina, Francia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos) y otros cinco podios, consagrándose campeón mundial a falta de una fecha para el cierre del calendario. Fue el segundo australiano en lograrlo, tras la huella de Sir Jack Brabham, y sigue siendo hasta la fecha el último piloto de su país en conseguir el título.