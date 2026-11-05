Se instalarán 50 cámaras de vigilancia en diferentes espacios públicos de la ciudad de Salta

La Municipalidad implementará un sistema de monitoreo mediante cámaras de video vigilancia con el objetivo de brindar mayor seguridad a los vecinos de distintas zonas de la ciudad.

Napoleón Gambetta, subsecretario de Protección Ciudadana, explicó que “se trata de 50 cámaras que estarán ubicadas en plazas, parques y microbasurales crónicos con el objetivo de lograr detectar a las personas que realicen hechos vandálicos o arrojen residuos en la vía pública”.

Por su parte, Martín Miranda, secretario de Servicios Públicos y Ambiente, expresó que “estas acciones no sólo buscan proteger las instalaciones públicas como juegos infantiles o deportivos, bancos o bebederos sino principalmente brindar mayor seguridad a los vecinos que pueden verse afectados tanto físicamente como ambientalmente”.

En tanto, Juan Ibáñez, coordinador general de Modernización, señaló que “desde nuestro equipo técnico acompañamos el proyecto desde el inicio, trabajando en el desarrollo y la puesta en marcha del sistema de monitoreo para que las cámaras funcionen de manera integrada y permitan una respuesta rápida ante cada situación”.

Es importante destacar que, este sistema de monitoreo servirá de apoyo al Sistema de Emergencias 911; y que el personal de guardia podrá disuadir a la gente mediante parlantes que estarán incorporados a las 50 cámaras de video vigilancia.