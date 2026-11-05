El hospital Materno Infantil dictará nuevos talleres de preparación para el nacimiento

El Hospital Público Materno Infantil invita a embarazadas mayores de 20 años y con al menos 28 semanas de gestación a participar de los Talleres de Preparación Integral para el Nacimiento (PIN).

Comenzarán el miércoles 11 y jueves 19 de noviembre, y se desarrollarán en cinco módulos correlativos y se dictarán de 17 a 19 horas

La inscripción es gratuita, tiene cupos y debe realizarse a través de la página web del hospital: https://aonorte.gob.ar/ , buscando el botón “chateá con nosotros” en la parte inferior derecha y seleccionando la opción «Atención para embarazadas y preparación para el nacimiento».

Se recomienda asistir con ropa cómoda y una botella de agua. Las participantes podrán concurrir con un acompañante.

Durante los encuentros, las gestantes aprenderán técnicas de respiración, pujo y relajación, además de realizar ejercicios para fortalecer los músculos involucrados en el trabajo de parto.

También recibirán información sobre la evolución del embarazo, los signos de alarma, el parto respetado, el puerperio, la lactancia materna, los métodos anticonceptivos posparto y otros temas relacionados con la salud materna. Los días jueves se desarrollarán encuentros destinados especialmente a adolescentes embarazadas.

Asimismo, profesionales del Servicio de Neonatología brindarán recomendaciones para el cuidado del recién nacido, ofreciendo herramientas prácticas para acompañar los primeros días de vida.