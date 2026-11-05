El operativo de vacunación antirrábica llegará a cuatro barrios la próxima semana

El servicio municipal se brindará del martes 10 al viernes 13 en los barrios Primavera, Palmeritas 1, San José y Santa Victoria. Se recuerda que la atención es por orden de llegada. Se solicita a los vecinos llevar a los animales con correa y bozal.
 
LocalesHace 3 horasPrensaPrensa
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La Municipalidad de Salta, a través del área de Bienestar Animal, continuará la próxima semana con la campaña gratuita de vacunación antirrábica.

El servicio se brindará de 9.30 a 12.30 del martes 10 al viernes 13 de noviembre en los barrios Primavera, Palmeritas 1, San José y Santa Victoria. La atención será por orden de llegada y se solicita llevar a los animales con correa y bozal para prevenir inconvenientes.

Los puntos serán los siguientes:

Martes 10

V° Primavera, Delfín Huergo 850

Iglesia San Pedro Apóstol

Zona Oeste Baja

Miércoles 11

B° Palmeritas 1, Jacarandá esq. Lomas de Zamora

SUM PALMERITAS

Zona Oeste Alta

Jueves 12

B° San José, Constancia Vigil esq. Avda. 20 de Junio

Zona Oeste Baja

Viernes 13

B° Santa Victoria, Avda. Usandivaras esq. José León Cabezón

Zona Oeste Baja)

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