El operativo de vacunación antirrábica llegará a cuatro barrios la próxima semana
La Municipalidad de Salta, a través del área de Bienestar Animal, continuará la próxima semana con la campaña gratuita de vacunación antirrábica.
El servicio se brindará de 9.30 a 12.30 del martes 10 al viernes 13 de noviembre en los barrios Primavera, Palmeritas 1, San José y Santa Victoria. La atención será por orden de llegada y se solicita llevar a los animales con correa y bozal para prevenir inconvenientes.
Los puntos serán los siguientes:
Martes 10
V° Primavera, Delfín Huergo 850
Iglesia San Pedro Apóstol
Zona Oeste Baja
Miércoles 11
B° Palmeritas 1, Jacarandá esq. Lomas de Zamora
SUM PALMERITAS
Zona Oeste Alta
Jueves 12
B° San José, Constancia Vigil esq. Avda. 20 de Junio
Zona Oeste Baja
Viernes 13
B° Santa Victoria, Avda. Usandivaras esq. José León Cabezón
Zona Oeste Baja)