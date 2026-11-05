A partir de los apoyos de libertarios, aliados y peronistas, avanzó en el Senado el proyecto de fondos para discapacidad que busca reemplazar la actual ley 27.793, de emergencia nacional, que vence el 31 de diciembre de este año. El debate legislativo ocurre en medio de las medidas de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que dejó sin efecto pensiones por invalidez que se habían restituido por orden judicial.
Un paso más para la ley de discapacidad, el Senado lo llevará a sesión este mes
NacionalesHace 4 horasPrensa
El proyecto aprobado casi por unanimidad en Diputados alcanzó dictamen en un plenario de la Cámara alta. Podría tratarse el 19 de noviembre.
El dictamen tuvo un respaldo mayoritario en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Población, lo que replicaría lo ocurrido en la sesión que aprobó el proyecto en Diputados, con 237 votos a favor, 9 rechazos y 4 abstenciones. Según pudo conocer este medio, la intención oficialista es elevar la propuesta para su votación el 19 de noviembre, en una sesión en la que también podría incluirse la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
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