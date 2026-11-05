Pidieron investigar si el Gobierno usó fondos públicos en la fuga de Flávio Bolsonaro

La fiscal federal Paloma Ochoa pidió formalmente abrir una investigación penal para determinar si el gobierno de Javier Milei utilizó fondos públicos para facilitar la fuga de Flávio Bolsonaro desde Brasil hacia Estados Unidos a través de la Argentina. El requerimiento fue presentado ante la jueza María Eugenia Capuchetti, que ya intervenía en las actuaciones preliminares por la posible participación de funcionarios nacionales en la salida del excandidato presidencial brasileño.

El planteo representa un nuevo paso procesal en el mismo expediente, que hasta ahora se encontraba en una etapa preliminar. La fiscal todavía no imputó a ningún funcionario y busca establecer si se destinaron recursos del Estado argentino para favorecer el traslado de Bolsonaro.

La presentación se produce después de que Ochoa solicitara información a distintos organismos para reconstruir el recorrido del dirigente brasileño y determinar si las autoridades argentinas conocían las restricciones judiciales que pesaban sobre él.

El expediente se tramita en el juzgado federal de Capuchetti y se inició a partir de una denuncia del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra Milei y otros integrantes del Poder Ejecutivo por presunto encubrimiento.