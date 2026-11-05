Javier Milei expone en la 30ª Cumbre Iberoamericana

El presidente Javier Milei participa este jueves en la Sesión Plenaria de Jefes de Estado de la XXX Cumbre Iberoamericana en España y mantendrá un nuevo encuentro oficial con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien se reunió hace apenas dos semanas.

La actividad multilateral tiene lugar desde las 5 de la mañana (hora argentina) en la Galería de las Colecciones Reales. Allí, el mandatario expondrá ante los demás líderes internacionales que asisten al foro regional en la capital española.

Tras su intervención en el pleno, el jefe de Estado concretará a las 13.30, hora local, su reunión presencial con Díaz Ayuso. A diferencia de la agenda difundida por el mandatario argentino, en la de la presidenta madrileña no figura su encuentro con Milei, según informó la agencia EFE.

Una vez concluida esta agenda oficial, la comitiva presidencial abordará el vuelo ARG-01 a las 17 horas para iniciar el retorno al país. El trayecto contempla una escala técnica en las Islas Canarias y el aterrizaje en territorio argentino será el viernes a primera hora.