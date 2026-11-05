El Rey Felipe VI recibirá a seis presidentes pero excluyó a Javier Milei

El presidente Javier Milei no será recibido esta semana por el Rey Felipe VI en el marco de su viaje por España a raíz de su presencia en la Cumbre Iberoamericana. El mandatario argentino tampoco pudo ver al monarca en su reciente gira en octubre en Madrid, tal como ocurrió en el resto de sus anteriores viajes al país europeo.

El líder libertario había manifestado su deseo de reunirse con el rey, aunque reconoció dificultades entre las agendas.

Sin embargo, Felipe VI mantendrá distintas bilaterales con seis mandatarios extranjeros en estos días, entre ellos con el presidente de Chile, José Antonio Kast; al de Honduras, Nasry Asfura; al de Guatemala, Bernardo Arévalo; a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández; al mandatario de Paraguay, Santiago Peña, y al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

A pesar de los distintos encuentros con jefes de Estado, Milei no aparece en el cronograma de audiencias y se vislumbra a partir de las descalificaciones de Milei contra su par Pedro Sánchez. De hecho, el líder libertario se reunirá con el líder de la extrema derecha en España, Santiago Abascal y prevé un nuevo discurso muy crítico contra el partido gobernante.