Llegada del Papa León XIV: Se cierra el espacio aéreo

La llegada del papa León XIV a la Argentina provocará importantes restricciones en el espacio aéreo durante los próximos días. Como parte del operativo de seguridad organizado para acompañar los movimientos del Pontífice, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dispuso la suspensión temporal de despegues y aterrizajes en Aeroparque, Córdoba y Ezeiza, una medida que impactará en la programación de las compañías aéreas.

El cronograma contempla un total de 14 horas de restricciones operativas, distribuidas entre los tres aeropuertos comerciales. Aeroparque concentrará ocho horas de interrupciones, mientras que la terminal de Córdoba tendrá cuatro y Ezeiza otras dos.

Las limitaciones fueron establecidas mediante el Suplemento AIP A 255/2026, elaborado por el Departamento de Planificación y Coordinación Aeronáutica de la ANAC. La disposición establece que los aeropuertos deberán interrumpir sus operaciones durante la hora previa y posterior a los traslados del papa León XIV y a determinadas concentraciones masivas previstas durante su estadía.

La medida obligará a las aerolíneas a reprogramar vuelos y modificar horarios, por lo que los pasajeros podrían encontrarse con cambios en sus itinerarios. Las restricciones, además, coincidirán con un período de alta circulación turística, marcado por el feriado nacional del lunes 9 de noviembre y los días no laborables dispuestos en distintos distritos.

El primer cierre operativo está previsto para el domingo 8 de noviembre, entre las 15.50 y las 17.50, en el Aeroparque Jorge Newbery. La interrupción coincidirá con la llegada de León XIV desde Montevideo, en un avión de ITA Airways.

La terminal porteña volverá a suspender despegues y aterrizajes el lunes 9, entre las 11.15 y las 13.15. En este caso, la restricción estará vinculada con la misa que se celebrará en el Monumento de los Españoles, ubicado en las inmediaciones del aeropuerto.

Aunque durante esa franja no está previsto un traslado aéreo del Pontífice, las autoridades determinaron limitar las operaciones por el movimiento de personas que generará la concentración religiosa.