La Municipalidad intervino a raíz de 37 incidentes ocasionados por el viento

Como cada vez que hay viento o tormentas, la Municipalidad se encuentra alerta. Esta tarde se registraron 37 incidentes por el viento.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana trabajó para detectar y resolver los inconvenientes.

Los incidentes fueron:

Poste caído 4

Poste con riesgo de caída 9

Árbol caído 7

Árbol con riesgo de caída 5

Rama caída 2

Rama con riesgo de caída 4

Cables caídos, cortados, baja altura 3

Carteles caído 2

Voladura de chapa 1

Ya que las lluvias podrían continuar durante la semana se recomienda lo siguiente:

No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir el sistema de desagües pluviales de la vía pública

No sacar las bolsas de residuos

Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etcétera

En el caso de encontrarse manejando un vehículo:

Retirar los vehículos estacionados en zonas anegables

Circular a velocidad reducida y siempre con las luces encendidas

Extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo

Se recuerda que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales.

Cabe destacar que en caso de emergencia (inundaciones, árboles caídos, obstrucciones en la vía pública), se encuentra habilitada la línea gratuita 105, durante las 24 horas del día.