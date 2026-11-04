Haas echó a Ocon y Rafael Camara debutará en el GP de Brasil

Esteban Ocon no correrá más en Haas tras su escandalosa salida horas antes de la actividad del sábado pasado en el Gran Premio de México. Será reemplazado por el brasileño Rafael Cámara, que había sido anunciado como titular para el 2027 pero adelantará su estreno oficial a este fin de semana.

“TGR Haas F1 Team puede confirmar que Esteban Ocon ya no competirá en su nombre en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2026″, informó el equipo estadounidense en un breve comunicado en sus redes sociales.

“Rafael Camara ahora será compañero de equipo de Ollie Bearman en el equipo en el Gran Premio de San Pablo”, agregó.

“Rafael hará su debut en la Fórmula 1 en suelo patrio este año, después de haber sido anunciado el mes pasado como uno de los fichajes de pilotos a tiempo completo de TGR Haas F1 Team para el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2027″, concluyó.

Camara se sumará a Gabriel Bortoleto entre los pilotos locales este fin de semana. Luego de diez años dos brasileños correrán ante su gente. La última vez fue en 2016 con Felipe Massa (Williams) y Felipe Nasr (Sauber).

Camara es una de las figuras emergentes más fuertes de Brasil en los últimos años. De 21 años, en 2021 fue incorporado por la academia de Ferrari. En 2025 fue campeón de la Fórmula 3 y es el presente líder del certamen de la Fórmula 2.

El piloto oriundo de Recife reemplazará a Ocon, quien luego de las dos primeras prácticas en México, fue desvinculado del equipo. Hubo varios rumores sobre la salida del francés, entre ellos un fuerte intercambio con su ingeniera.