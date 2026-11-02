Usaron credenciales digitales adulteradas en fiestas de Halloween

La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Ciberseguridad, continúa con los operativos nocturnos destinados a reforzar los controles en locales bailables y detectar posibles maniobras de falsificación de documentación mediante el uso de herramientas tecnológicas.

Durante los operativos desplegados por las fiestas de Halloween, los efectivos realizaron controles en los eventos masivos que se desarrollaron en el Centro de Convenciones y el estadio Padre Ernesto Martearena de la Capital, donde detectaron a adolescentes que intentaban ingresar utilizando credenciales digitales de identificación adulteradas mediante una aplicación de alcance nacional, que permite modificar datos filiatorios para simular una edad superior a la real.

Como resultado de las intervenciones, 61 adolescentes fueron demorados y posteriormente restituidos a sus progenitores. Con intervención de la Unidad Fiscal Federal Salta, se dispusieron medidas judiciales en relación con la presunta falsificación de documentación.

Desde la Dirección General de Ciberseguridad se recomienda a padres y tutores legales acompañar y supervisar el uso de herramientas digitales por parte de los adolescentes. Es importante promover el diálogo y la concientización sobre la falsificación de documentación, sus riesgos y las posibles consecuencias legales de estas conductas.