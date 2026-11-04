Les prohibieron tomar mate a los empleados municipales

Una decisión de la Municipalidad de Barranqueras, en la provincia de Chaco, generó repercusiones luego de que la intendenta Magda Ayala prohibiera a los empleados municipales tomar mate durante la atención al público. La medida busca mejorar el servicio a los vecinos y evitar interrupciones mientras se realizan trámites administrativos.

La jefa comunal explicó que la disposición surgió a partir de reclamos de contribuyentes que manifestaron su malestar por las largas filas y las demoras en distintas dependencias municipales.

“Hace un par de meses vinieron algunos vecinos porque estaban haciendo largas filas y estaban muy enojados porque podían observar que en la atención al público había muchos mates”, relató Ayala durante una entrevista.

La intendenta sostuvo que los empleados que trabajan en sectores de atención al público deben priorizar a las personas que concurren a realizar gestiones.

En ese sentido, mencionó áreas como Catastro, Industria y Comercio, el Juzgado de Faltas y Empleo, donde diariamente se reciben consultas y se realizan trámites.

“El vecino que entra a la municipalidad tiene que ser bien atendido y no tiene por qué estar esperando que uno termine de tomar mate”, expresó.

Ayala también comparó la situación con la de los trabajadores municipales que cumplen funciones en la vía pública, como los agentes de limpieza, alumbrado y tránsito.

“Los que están trabajando no tienen mate. Los agentes de limpieza, de alumbrado o de tránsito que están en las calles no llevan mate”, señaló.

Además, remarcó que el funcionamiento del municipio se sostiene, en parte, con los aportes de los contribuyentes, por lo que consideró fundamental garantizar una atención adecuada.