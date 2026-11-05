Mar del Plata: 13 nuevas medallas y dos finalistas en tenis de mesa

Salta continúa agigantando su paso por la edición 2026 de los Juegos Nacionales Juveniles Evita que se disputan en Mar del Plata. Tras una intensa segunda tanda de competencias, los atletas locales cosecharon 13 medallas, cinco de oro, tres de plata y cinco de bronce, en natación adaptada y pruebas de pista convencionales y adaptadas, elevando el acumulado parcial a 19 galardones en los primeros dos días del certamen.

Entre los protagonistas sobresalió Rodrigo Soria (Rosario de la Frontera), quien se consagró por doble partida en la pileta al vencer en 25 metros espalda y 50 metros libre, además de subirse al podio con el segundo lugar en los 50 metros espalda. Por su parte, el atletismo adaptado tuvo figuras estelares como Yanina López (oro en lanzamiento de bala y bronce en velocidad), junto a Maren Osorio y Braian Amaya, dominadores absolutos en la prueba reina de los 100 metros en sus respectivas categorías.

El medallero regional se completó con destacadas ejecuciones técnicas: Santiago Guitián aportó un segundo puesto en salto en largo; Rodrigo Palma brilló con el subcampeonato en los 200 metros y una tercera posición en la misma disciplina de longitud; Joel Leopardo sumó doble bronce en velocidad y saltos; en tanto que Benjamín Erazo alcanzó el tercer lugar convencional en lanzamiento de martillo.