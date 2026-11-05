Mar del Plata: 13 nuevas medallas y dos finalistas en tenis de mesa
Salta continúa agigantando su paso por la edición 2026 de los Juegos Nacionales Juveniles Evita que se disputan en Mar del Plata. Tras una intensa segunda tanda de competencias, los atletas locales cosecharon 13 medallas, cinco de oro, tres de plata y cinco de bronce, en natación adaptada y pruebas de pista convencionales y adaptadas, elevando el acumulado parcial a 19 galardones en los primeros dos días del certamen.
Entre los protagonistas sobresalió Rodrigo Soria (Rosario de la Frontera), quien se consagró por doble partida en la pileta al vencer en 25 metros espalda y 50 metros libre, además de subirse al podio con el segundo lugar en los 50 metros espalda. Por su parte, el atletismo adaptado tuvo figuras estelares como Yanina López (oro en lanzamiento de bala y bronce en velocidad), junto a Maren Osorio y Braian Amaya, dominadores absolutos en la prueba reina de los 100 metros en sus respectivas categorías.
El medallero regional se completó con destacadas ejecuciones técnicas: Santiago Guitián aportó un segundo puesto en salto en largo; Rodrigo Palma brilló con el subcampeonato en los 200 metros y una tercera posición en la misma disciplina de longitud; Joel Leopardo sumó doble bronce en velocidad y saltos; en tanto que Benjamín Erazo alcanzó el tercer lugar convencional en lanzamiento de martillo.
Definiciones a la vista con paleta y red
La emoción también se trasladó a las mesas de juego. Daiana Toscano y Federico Varela firmaron una faena memorable al acceder a las definiciones individuales de las ramas femenina y masculina. Con este paso, ambos aseguraron al menos el segundo escalón del podio y buscarán la gloria máxima este jueves frente a los representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Avances firmes en deportes de conjunto y boxeo
El rendimiento colectivo ratificó el excelente momento del combinado. En vóley masculino, el equipo superó con autoridad a CABA por 2-0 y aguarda por su siguiente oponente. Asimismo, la dupla masculina de beach vóley avanzó a la fase final tras clasificarse como una de las escoltas con mejor récord, ubicándose entre las ocho parejas más destacadas del país. En la próxima jornada afrontará los cruces decisivos frente a San Luis y Catamarca.
Sobre el cuadrilátero, el representativo de los puños mantiene altas expectativas: Eliana “Tuti” Vallejos (Embarcación) y Tiziano “Champa” Bianchi hilvanaron su segunda victoria consecutiva, este último por abandono en el tercer asalto, mientras que Francisco “Piraña” Heredia debutó con un sólido triunfo por puntos. De este modo, siete de los ocho boxeadores continúan en la pelea por subirse al podio.
Con una comitiva de 357 jóvenes provenientes de distintos puntos del territorio provincial, la delegación ratifica su protagonismo en la máxima cita juvenil del país gracias al respaldo oficial del Gobierno a través del Ministerio de Turismo y Deportes de la Provincia.
Medallero oficial – Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026
Acumulado 3 y 4 de noviembre: 19 medallas (9 de oro, 5 de plata y 5 de bronce)
Medallas de oro (9):
1. Maren Osorio – Atletismo adaptado, 200 metros (discapacidad visual).
2. Maren Osorio – Atletismo adaptado, salto en largo (discapacidad visual).
3. Maren Osorio – Atletismo adaptado, 100 metros.
4. Braian Amaya – Atletismo adaptado, 200 metros (discapacidad visual).
5. Braian Amaya – Atletismo adaptado, salto en largo (discapacidad visual).
6. Braian Amaya – Atletismo adaptado, 100 metros.
7. Rodrigo Soria (Rosario de la Frontera) – Natación adaptada, 25 metros espalda.
8. Rodrigo Soria (Rosario de la Frontera) – Natación adaptada, 50 metros libre.
9. Yanina López – Atletismo adaptado, lanzamiento de bala.
Medallas de plata (5):
1. Yanina López – Atletismo adaptado, 200 metros (discapacidad intelectual).
2. Santiago Guitián – Atletismo adaptado, lanzamiento de bala (síndrome de Down).
3. Santiago Guitián – Atletismo adaptado, salto en largo.
4. Rodrigo Palma – Atletismo adaptado, 200 metros.
5. Rodrigo Soria – Natación adaptada, 50 metros espalda.
Medallas de bronce (5):
1. Benjamín Erazo – Atletismo convencional, lanzamiento de martillo.
2. Yanina López – Atletismo adaptado, 100 metros (discapacidad intelectual).
3. Rodrigo Palma – Atletismo adaptado, salto en largo.
4. Joel Leopardo – Atletismo adaptado, 100 metros.
5. Joel Leopardo – Atletismo adaptado, salto en largo.