Conocé cómo fue el resumen de los controles de tránsito en el mes de octubre

La Municipalidad de Salta lleva adelante, desde el inicio de la gestión, un amplio despliegue de acciones, para mejorar la circulación vehicular y promover el cumplimiento de las normativas vigentes. En este marco, durante octubre se realizaron controles de tránsito en distintos puntos estratégicos de la ciudad para garantizar el orden y la seguridad vial. Como resultado, se secuestraron 236 vehículos y se labraron 3099 actas.

Del total de rodados retenidos, 42 fueron automóviles, 163 motos, 17 camionetas, 7 furgones, 1 traffic, 5 camiones y 1 ómnibus.

Desde la Secretaría de Tránsito de la Municipalidad indicaron que los operativos se seguirán realizando de manera sorpresiva en sectores estratégicos de la capital salteña.

Los vecinos también pueden denunciar las faltas a través de Muni Bot, comunicándose al 387 632-0000.

En ese sentido, en octubre, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial registró un total de 329 vehículos a los que se les labraron infracciones a partir de los reportes y reclamos ciudadanos ingresados mediante el asistente virtual MuniBot.

El informe de la dependencia detalla que el 68,09 % de las infracciones totales se concentró en apenas cuatro faltas recurrentes: el uso indebido de garajes (23,10% – 76 casos), vehículos estacionados en dársenas (18,84% – 62 casos), autos en vereda (17,63% – 58 casos) y estacionamiento en cuadra prohibida (14,38% – 28 casos).

El relevamiento completó su estadística con faltas menores como ochavas (9,42%), carga y descarga (5,17%), motos en vereda (4,56%) y paradas de colectivo (4,56%), entre otras transgresiones a las normativas de convivencia vial.