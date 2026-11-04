Salta recibirá al Papa con una gran transmisión en plaza España

La Municipalidad, junto al Arzobispado, invita a los vecinos a participar de la convocatoria comunitaria que se llevará a cabo el 9 de noviembre en dicha plaza, donde se disfrutará de una variada previa artística y cultural antes de la transmisión en directo de la Santa Misa presidida por el Papa León XIV.

Esta gran previa institucional y cultural se extenderá hasta el inicio de la transmisión oficial, programada para las 11:30 horas. Durante este tiempo, los asistentes podrán disfrutar de momentos de reflexión espiritual, presentaciones musicales y un espacio de encuentro pensado para toda la familia en un entorno de fe y participación ciudadana.

Desde la organización se coordinó un operativo logístico integral en conjunto con distintas áreas municipales y eclesiales para garantizar el correcto desarrollo del evento. El predio contará con pantallas gigantes, equipos técnicos especializados, vallados perimetrales y puestos de asistencia para asegurar la comodidad de los concurrentes.

Para disfrutar de la jornada de la mejor manera, se recomienda a los vecinos concurrir con gorra, protector solar, reposera y botella de agua, además de poder llevar su mate para compartir. Asimismo, el predio estará debidamente equipado con baños químicos y puntos de hidratación para comodidad de todos los presentes.

El cierre de esta histórica jornada estará coronado por la participación de la Banda de Música Municipal “25 de Mayo”, consolidando un espacio de alegría, encuentro y participación para toda la comunidad salteña católica que se suma a este acontecimiento global.