Rumbo al desafío de la NASA: Talleres gratuitos este viernes en UCASAL

En la antesala del hackathon global de la NASA, se realizará este viernes 6 de noviembre una jornada de talleres preparatorios en la Universidad Católica de Salta (UCASAL). La propuesta busca acercar herramientas, experiencias y conocimientos a quienes quieran participar de este desafío internacional, que tendrá su sede en Salta los días 14 y 15 de noviembre.

El encuentro se desarrollará de 14 a 16 horas, en el Aula 6 del Edificio 9 (ex Usos Múltiples 2) de UCASAL. Durante la jornada se brindará información sobre la dinámica del evento, experiencias de ediciones anteriores, organización de equipos, manejo de cronogramas y tiempos de trabajo, además de herramientas tecnológicas como inteligencia artificial y programación.

También habrá espacios de intercambio con especialistas y mentores, pensados para que los asistentes puedan conocer a otros participantes, compartir intereses y encontrar posibles compañeros para conformar sus equipos de trabajo.

La actividad forma parte de las instancias de preparación del NASA Space Apps Challenge, un hackathon internacional que se realiza simultáneamente en distintas ciudades del mundo. Durante dos jornadas intensivas, estudiantes, profesionales y personas de diferentes disciplinas trabajan en equipo para resolver desafíos reales vinculados con la Tierra y el espacio, utilizando datos abiertos de la NASA y otras agencias espaciales.

En Salta, la iniciativa es organizada por el equipo local y la Coordinación de Ciencia y Tecnología de la Provincia. La participación es gratuita y no requiere conocimientos previos de programación ni experiencia en hackathons. La convocatoria está abierta a estudiantes, profesionales y personas interesadas en la ciencia, la tecnología, el diseño, la comunicación y otras disciplinas.

Cómo participar de los talleres

Las personas interesadas en asistir al encuentro del viernes 6 de noviembre deberán completar el formulario de confirmación de asistencia, que permitirá organizar los espacios y materiales.

Formulario de inscripción

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0E7fdVIRYPb5UGuoWZTgBi9cStfLfFjZrD6TNTjsj.