El Señor del Milagro viajará rumbo a su encuentro con el papa León XIV

La jornada ofrecerá herramientas de IA y programación para orientar a los participantes en la previa del encuentro internacional. Se dictará este viernes de 14 a 16 en el Edificio 9 del campus.
La imagen peregrina del Señor del Milagro será trasladada a Córdoba para estar presente durante la visita del Papa León XIV.
La imagen peregrina estará presente durante una de las actividades previstas en el marco de la visita papal.
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PrensaLocalesHace 1 hora
La Municipalidad realizará la décima jornada de detección de cataratas el próximo martes 10, desde las 15, en el centro vecinal ubicado en Eustaquio Méndez y Mar Tirreno. Está destinada a mayores de 55 años que no cuenten con obra social ni cobertura médica.