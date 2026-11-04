El Señor del Milagro viajará rumbo a su encuentro con el papa León XIV

La imagen peregrina del Señor del Milagro será trasladada a Córdoba para estar presente durante la visita del Papa León XIV. 
LocalesHace 21 minutosPrensaPrensa
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La imagen peregrina del Señor del Milagro será trasladada a Córdoba para estar presente durante la visita del Papa León XIV. 

La imagen peregrina estará presente durante una de las actividades previstas en el marco de la visita papal.

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