El Gobierno anunció que suspende los embargos de ARCA

El Gobierno anunció que suspende los embargos de la Agenda de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta mayo que viene, con la intención de darle un alivio a las pymes, en medio de la crisis económica que afecta a las empresas.

En la 32° edición de la Conferencia Industrial, organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), el ministro de Economía, Luis Caputo, describió el inconveniente financiero que afrontan las pequeñas y medianas compañías, ante la baja en el consumo.

"Nosotros escuchamos los reclamos de todos. Ahora podemos hacer lo que podemos hacer. Hoy entendemos que las pymes tienen un problema financiero y con los embargos. La primera medida que vamos a anunciar es suspender los embargos de ARCA hasta mayo del año que viene", indicó el titular del Palacio de Hacienda, que recibió numerosos aplausos de los presentes.

En tal sentido, Caputo también anunció una segunda medida para las pymes. "La idea es que les dé margen para ordenar sus cuentas. Lo complementamos con una segunda medida que es que vamos a extender el plan de 18 cuotas, sobre lo que eran deudas con ARCA, que vencían hasta el 30 de junio. Lo vamos a extender hasta el 31 de octubre. O sea, le vamos a dar 18 meses de plazos para que tengan holgura financiera", describió.