El Gobierno confirmó que habrá dos cadenas nacionales durante la visita del papa León XIV

El Gobierno confirmó este martes que realizará dos cadenas nacionales durante la estadía del papa León XIV en la Argentina. La primera será el domingo 8 de noviembre, desde las 19, con las palabras del presidente Javier Milei y del Papa en el Palacio Libertad. La segunda será el lunes 9, con la misa de las 11:30 en el Monumento a los Españoles.

Según explicaron en Casa Rosada, se eligieron esos dos momentos por una razón puntual. En el Palacio Libertad coincidirán todos los representantes de la sociedad civil, incluidos todos los gobernadores, diputados, senadores, los jueces de la Corte Suprema y la vicepresidenta, Victoria Villarruel. El momento cúlmine de la noche fue elegido para la cadena por su peso institucional, ya que cerrará con un discurso del Presidente y de León XIV.

Luego, la misa en la Ciudad de Buenos Aires, que también contará con la presencia del Presidente y será transmitida en todos los medios por tratarse de la celebración principal de la visita. En el Ejecutivo prevén una gran concurrencia, con accesos limitados por razones de seguridad. En ese sentido, en el Gobierno evalúan abrir las puertas al público alrededor de la medianoche, con mucha anticipación.

Para el resto de las actividades del sumo pontífice, el Gobierno garantizó que habrá transmisión oficial para que los medios puedan tomar la señal. Las que cuenten con la presencia de Milei serán emitidas por OPRA. Otras, como el encuentro con líderes de las comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín programado para el lunes a las 17:20, estará a cargo de Cancillería.